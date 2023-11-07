"مذكرة تفاهم" بين التجمع الصحي بالطائف وهيئة الغذاء والدواء

وقع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف، الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، والمدير التنفيذي للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين التجمع والهيئة، لإنشاء مركز التيقظ الدوائي.
وتهدف المذكر إلى تعزيز السلامة الدوائية من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وحوادث ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما تهدف إلى ضمان تطبيق وسائل خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية.
وتأتي المذكرة، ضمن جهود التجمع والهيئة لحماية المجتمع وتعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للغذاء والدواء، وضمان وسلامة ومأمونية الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفق أفضل الممارسات العالمية.