"مذكرة تفاهم" بين التجمع الصحي بالطائف وهيئة الغذاء والدواء

وقع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف، الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، والمدير التنفيذي للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين التجمع والهيئة، لإنشاء مركز التيقظ الدوائي.