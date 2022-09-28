"الحبشان" للشباب: قدروا نعمة الأمن ورغد العيش وادعوا لولاة الأمر فأنتم محسودون

أقامت جمعية تنمية الأفلاج حفلاً خطابياً وتكريمياً للفرق الكشفية لمبادراتها ومشاركاتها الوطنية.
وشهد الحفل الذي رعاه وتكفل به ناصر بن إبراهيم البازع بمناسبة اليوم الوطني 92 حضوراً كثيفاً من الشباب وفرق كشفية وجوالة وتخلله كلمة لرئيس جمعية تنمية الأفلاج مرضي الحبشان هنأ فيها الجميع بالمناسبة الغالية وتحدث عن مشاق الحياة قبل توحيد المملكة وسفر الكثير لبلدان في أقطاب الدنيا للبحث عن لقمة العيش.
وتطرق "الحبشان" في كلمته عن نعمة الأمن والأمان ورغد العيش التي تحظى به المملكة في وقتنا الحالي منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى العهد الزاهر مؤكداً على ضرورة الحفاظ على تلك النعمة، والدعاء لولاة الأمر الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل راحة المواطن والمقيم.
واختتم الحبشان كلمته في الحفل بأهمية الالتفاف حول القيادة وعدم الاستماع لأعداء الوطن في مواقع التواصل، الطامعين في إثارة الفتن؛ لأن الشعب السعودي محسود من الأعداء على الأمن والأمان ورغد العيش والاستقرار التي تحققت بفضل حرص قيادة المملكة على استثمار مواردها أفضل استثمار لصالح التنمية والتطوير في كافة المجالات، وتقدم الإنسان السعودي.