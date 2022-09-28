"الحبشان" للشباب: قدروا نعمة الأمن ورغد العيش وادعوا لولاة الأمر فأنتم محسودون

وتطرق "الحبشان" في كلمته عن نعمة الأمن والأمان ورغد العيش التي تحظى به المملكة في وقتنا الحالي منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى العهد الزاهر مؤكداً على ضرورة الحفاظ على تلك النعمة، والدعاء لولاة الأمر الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل راحة المواطن والمقيم.