"تجمع الرياض" يطلق المؤتمر العلمي الرابع للصيدلة.. منصة لتعزيز الابتكار والتطوير المهني

افتتح، اليوم، المؤتمر العلمي الرابع للصيدلة لتجمع الرياض الصحي الثاني، برعاية د. منصور الحواسي، رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي، وبحضور من الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أ.د. أوس الشمسان، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني، د. فهد الغفيلي، ويستمر المؤتمر على مدار يومين.