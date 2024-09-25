"تجمع الرياض" يطلق المؤتمر العلمي الرابع للصيدلة.. منصة لتعزيز الابتكار والتطوير المهني

افتتح، اليوم، المؤتمر العلمي الرابع للصيدلة لتجمع الرياض الصحي الثاني، برعاية د. منصور الحواسي، رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي، وبحضور من الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أ.د. أوس الشمسان، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني، د. فهد الغفيلي، ويستمر المؤتمر على مدار يومين.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية في الممارسات الصيدلانية، وعرض المستجدات والأبحاث الحديثة، وتعزيز التعليم المستمر والتطوير المهني، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة، كما يتيح المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار والتعاون بين المشاركين، مع تحليل التحديات ومناقشتها.
وتتنوع محاور المؤتمر لتشمل دور الصيدلي السعودي في الرعاية الصحية المتميزة، الممارسات الحالية وآفاق التطوير المستقبلي، السلامة الدوائية وسلامة المرضى، التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الصيدلة.
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 39 متحدثًا من داخل وخارج المملكة، حيث تم استقبال 90 ورقة علمية، وسيتم عرض أكثر من 40 ورقة علمية خلال يومي المؤتمر لمناقشتها.
يُعتبر هذا المؤتمر منصة مهمة لتعزيز المعرفة والتواصل بين المتخصصين، مما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية بالقطاع الصحي في المملكة.