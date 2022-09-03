إمارة الباحة تختتم بنجاح الملتقى الثاني لإمارات المناطق للمبادرات

جاء ذلك بعد الإعداد المستمر لتنظيم هذا الملتقى الذي استمر طوال 180 ساعة عمل لتتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مستوى التنمية في جميع مناطق المملكة والاستفادة من التجارب والمبادرات التنموية في كل منطقة وطرح فرصة تطويرها وتطبيقها لتكون التنمية شاملة لجميع المناطق وتركيز الاهتمام بالمجتمع المحلي في جميع المناطق.