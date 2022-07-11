أمين الطائف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح حج العام الحالي 1443هـ على كل الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، في ظل ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وكوادر بشرية ومشاريع تطويرية لخدمة الحجيج وتهيئة كل السبل لأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.