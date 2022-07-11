أمين الطائف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح حج العام الحالي 1443هـ على كل الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، في ظل ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وكوادر بشرية ومشاريع تطويرية لخدمة الحجيج وتهيئة كل السبل لأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.
ووجه "القثامي" التهنئة للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على نجاح حج هذا العام، وما قدمته القطاعات الأمنية والصحية والبلدية وغيرها من جهود تكاملية موفقة لراحة الحجيج والتسهيل عليهم.
وأكد أن أمانة الطائف دعمت خطط الحج من خلال تقديم الدعم البشري والفني واللوجستي؛ لأن الطائف تعد البوابة الشرقية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجرى تعزيز الخدمات البلدية في مواقيت الحج بقرن المنازل في السيل الكبير ووادي محرم بالهدا، وأيضاً مركز الفرز الأمني بالبهيتة.
وأشار إلى أنها نفذت برنامجًا شاملًا للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري بطرق الحج، وأنجزت أكثر من 8 آلاف مهمة لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام.
وسلط أمين الطائف الضوء على مبادرة "مُحْكم" الهادفة إلى منع تسرب أي لحوم من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ بالطائف وتطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين ومصادرة وإتلاف اللحوم المضبوطة حفاظاً على صحة المستهلكين.