"لقاء الصحة النفسية حق إنساني عالمي" يجمع خبراء ومتخصصين في المجال

في إطار التوعية والاهتمام المتزايد بالصحة النفسية، ضمن برنامج بادر، أقامت جمعية وسم للتصلب المتعدد اليوم لقاء "الصحة النفسية حق إنساني وعالمي" بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الصحة النفسية، حيث استضافت الفعاليّة إحدى العيادات لصحة المرأة بجدة، وذلك بهدف التوعية بالصحة النفسية وتبادل الخبرات والأفكار.