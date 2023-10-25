"لقاء الصحة النفسية حق إنساني عالمي" يجمع خبراء ومتخصصين في المجال

في إطار التوعية والاهتمام المتزايد بالصحة النفسية، ضمن برنامج بادر، أقامت جمعية وسم للتصلب المتعدد اليوم لقاء "الصحة النفسية حق إنساني وعالمي" بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الصحة النفسية، حيث استضافت الفعاليّة إحدى العيادات لصحة المرأة بجدة، وذلك بهدف التوعية بالصحة النفسية وتبادل الخبرات والأفكار.
وتحدث المشاركون في اللقاء عن أهمية زيادة الوعي بالصحة النفسية وتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون بسبب اضطرابات نفسية، كما سُلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بالاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق، وتوفير الموارد اللازمة لمساعدة الأفراد في التعامل معها.
وناقش اللقاء موضوع التشخيص والعلاج في مجال الصحة النفسية، وتبادل الخبرات في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في علاج الاضطرابات النفسية، كذلك تمت مناقشة أهمية توفير الرعاية النفسية المناسبة والوصول إليها للأفراد المحتاجين في المجتمع.
وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع.
حضر اللقاء مجموعة من الأطباء النفسيين ومرضى التصلب المتعدد وغيرهم من المهتمين بالصحة النفسية.