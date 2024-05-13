"بيئة رنية" تُنفِّذ مبادرة للتشجير ومكافحة التصحر بالكلية الجامعية للبنات

وأوضح "السبيعي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في المواقع كافة بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير، والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.