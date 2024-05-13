"بيئة رنية" تُنفِّذ مبادرة للتشجير ومكافحة التصحر بالكلية الجامعية للبنات

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية تنفيذ مبادرات للتشجير ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنفَّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، المهندس محمد بن سعد السبيعي، إن مكتب الوزارة نظَّم حملة للتشجير بالتعاون مع طالبات الكلية الجامعية برنية.
وأوضح "السبيعي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في المواقع كافة بالمحافظة بهدف إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ونشر الجمال الأخضر، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير، والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
فيما أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، ومشاركة المتطوعين في مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.