لتحقيق التكيُّف الاجتماعي والأسري للمرضى.. مستشفى حراء العام يدشّن "العيادة الاجتماعية الطبية"

دشّن مستشفى حراء العام عيادة الخدمة الاجتماعية الطبية التي تهدف إلى التكيُّف الاجتماعي والصحي والأسري.
وقال التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة أن قسم الخدمة الاجتماعية يعد من أهم الأقسام التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية للمرضى وأسرهم للمساهمة في التكيُّف مع المريض والتأكّد من اكتمال الخطة العلاجية له.
وتابع، ومن ضمن الأدوار التي يقوم بها القسم التنسيق والمشاركة في خطط الخروج للمرضى من خلال تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق الشراكات المجتمعية لتأهيل المريض وأسرته قبل خروجهم للمنزل.
ويقوم القسم بالمشاركة في عملية التدريب والتعليم لطلاب الجامعة وحديثي التخرج على الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب لكسب الخبرة العملية من خلال التدريب قبل التخرج وتعميق فهمه للتخصص وتعويدهم على الانضباط والإخلاص في العمل والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة وتمكين الطلاب من التفاعل مع بيئة العمل المستقبلية والبدء الفعلي بالتعامل مع أفراد المجتمع من خارج الكلية، وكذلك تهيئتهم لسوق العمل بما يتناسب مع تخصصهم.
وأشار التجمُّع إلى أن مشروع العيادة الاجتماعية يأتي كأحد المشاريع المستحدثة والتي تقوم بمساعدة المرضى على التكيف الاجتماعي والصحي والأسري.
جديرٌ بالذكر أن قسم الخدمة الاجتماعية قدّم خدماته الاجتماعية والنفسية المباشرة للمرضى والزوّار لعدد يتجاوز 11434 مستفيداً خلال عام 2022 م.