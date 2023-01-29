لتحقيق التكيُّف الاجتماعي والأسري للمرضى.. مستشفى حراء العام يدشّن "العيادة الاجتماعية الطبية"

ويقوم القسم بالمشاركة في عملية التدريب والتعليم لطلاب الجامعة وحديثي التخرج على الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب لكسب الخبرة العملية من خلال التدريب قبل التخرج وتعميق فهمه للتخصص وتعويدهم على الانضباط والإخلاص في العمل والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة وتمكين الطلاب من التفاعل مع بيئة العمل المستقبلية والبدء الفعلي بالتعامل مع أفراد المجتمع من خارج الكلية، وكذلك تهيئتهم لسوق العمل بما يتناسب مع تخصصهم.