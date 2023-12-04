"الثاقب" يرعى احتفال مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالزلفي

رعى وكيل محافظة الزلفي محمد بن عبدالعزيز الثاقب، الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي نظّمه مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية تزامننًا مع افتتاح قسم البنين بالمركز.
حضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة رواد التأهيل الدكتورة نورة بنت حمد الدوسري، ومدير المركز محمد ثامر الرشيدي، ورئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم إبراهيم حمد الدوسري، وعضو مجلس إدارة شركة رواد التأهيل خالد بن عثمان الدوسري، وأسر ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية بالمحافظة، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والجمعيات الصحية والمهنية على مسرح الفوزان بغرفة الزلفي.
وألقى الشاب محمد سليمان النصار أحد المستفيدين من خدمات المركز، كلمة أشاد خلالها بالخدمات والتسهيلات التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لذوي الإعاقة؛ منوهًا بما يلقاه هو وزملاؤه المستفيدون والمستفيدات من رعاية واهتمام من العاملين بالمركز.
بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا لأبرز خدمات مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية بالمحافظة، تلاه محاضرة للدكتورة نورة الدوسري بعنوان "خدمات ذوي الهمم بين الواقع والمأمول".
وتابع الجميع عرضًا مرئيًّا آخر يروي قصص النجاح للمستفيدين من خدمات المركز، كما تَجَول وكيل محافظة الزلفي داخل أركان المعرض المصاحب للفعاليات مستمعًا لشرحٍ وافٍ عن محتوياتها، ثم كرّم المشاركين والداعمين للمركز والعاملين.