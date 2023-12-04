"الثاقب" يرعى احتفال مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالزلفي

حضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة رواد التأهيل الدكتورة نورة بنت حمد الدوسري، ومدير المركز محمد ثامر الرشيدي، ورئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم إبراهيم حمد الدوسري، وعضو مجلس إدارة شركة رواد التأهيل خالد بن عثمان الدوسري، وأسر ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات مركز رواد التأهيل للرعاية النهارية بالمحافظة، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والجمعيات الصحية والمهنية على مسرح الفوزان بغرفة الزلفي.