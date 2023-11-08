بالصور.. أمين الطائف يتفقد "حي الوسام" ويوجه بمعالجة عبارات تصريف المياه

وتفصيلاً، وجه المهندس "الزايدي" بسرعة إنهاء معاناة الأهالي في الحي، مؤكداً أن الجولة تأتي للوقوف المباشر على الخدمات المقدمة في الأحياء، وبحث الملاحظات، وإيجاد الحلول السريعة لضمان استمرار كفاءة الخدمات البلدية بالحي وباقي الأحياء التي جرى الوقوف على مشروعاتها والملاحظات المسجلة التي يجري العمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بإذن الله.