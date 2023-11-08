بالصور.. أمين الطائف يتفقد "حي الوسام" ويوجه بمعالجة عبارات تصريف المياه

وقف أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، اليوم الأربعاء، على حي الوسام، حيث وجه بتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، ومعالجة الملاحظات، وتهيئة عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتعزيز أعمال السفلتة وصيانتها بالحي، ودعم الحي بجميع الخدمات، واستكمال مراحل التنفيذ.
وتفصيلاً، وجه المهندس "الزايدي" بسرعة إنهاء معاناة الأهالي في الحي، مؤكداً أن الجولة تأتي للوقوف المباشر على الخدمات المقدمة في الأحياء، وبحث الملاحظات، وإيجاد الحلول السريعة لضمان استمرار كفاءة الخدمات البلدية بالحي وباقي الأحياء التي جرى الوقوف على مشروعاتها والملاحظات المسجلة التي يجري العمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بإذن الله.
وبيّن "الزايدي" أن حي الوسام وأحياء الحوية والسيل تأتي ضمن أولويات أعمال الأمانة لتكثيف الدعم البلدي لخدماتها، مشيراً إلى أن الأمانة تسخر إمكاناتها لمعالجة الملاحظات أولاً بأول، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – متمنياً من الشركاء كافة التعاون مع الأمانة بتعزيز الخدمات الأخرى بهذه الأحياء بما يحقق المعالجة الكاملة للملاحظات كافة.
ورافق أمين الطائف خلال الجولة، وكيل الأمين للمشروعات علي صديق.
وشهد "حي الوسام" خلال هطولات الأمطار الأخيرة تجمعات للمياه، تسببت في غلق بعض الشوارع ومعاناة السُكان حيال ذلك، الأمر الذي دفعَ فرق الأمانة للتواجد بالحي والعمل على معالجة قنوات التصريف لمياه الأمطار والسيول، وعدم انسدادها، منعاً لتكرار المشكلة في ظل استمرار الحالة المطرية.