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أمير تبوك يستقبل مواطني المنطقة في اللقاء الأسبوعي
بحضور رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء الثلاثاء، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحّب بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.