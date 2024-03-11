اختيار "سعيد الزهراني" عضوًا في تجمع الطائف الصحي

وتقلد "الزهراني" عديد المناصب في صحة الطائف أبرزها مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية لعدة سنوات, ومديرًا للعمليات والاتصالات اللاسلكية, ومشرفًا على مركز الاتصال 937 ومشرفًا على برنامج "إحالتي" ومديرًا لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي, كما شارك عضوًا ورأس العديد من اللجان المهمة وحقق العديد من الإنجازات البارزة في مجال عمله, كما استطاع الحصول على جائزة التفوق الوظيفي لعدة سنوات, وفاز بالمركز الأول بـ 18 فكرة إبداعية أسهمت في تطور الخدمات الصحية.