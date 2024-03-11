اختيار "سعيد الزهراني" عضوًا في تجمع الطائف الصحي

صدر قرار الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، باختيار سعيد بن عبدالله الزهراني، ضمن أعضاء "فريق أصدقاء التجمع" الذي يعد الفريق الأول من نوعه على مستوى المملكة ليُسهم في بناء صحة المجتمع وصنع القرار والرقي بالخدمات الصحية بالطائف، حيث يضم الفريق نخبة متميزة من أصحاب الرأي ورجال الأعمال.
وأعرب "الزهراني" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون دافعًا لبذل الجهود في خدمة القطاع الصحي بمحافظة الطائف, في إطار التحول الصحي الرامي إلى تقديم أفضل الخدمات, لافتًا إلى أنه سيسعى مع بقية أعضاء الفريق إلى كل ما من شأنه الرقي بالخدمات وتطويرها بما يتوافق مع رؤية 2030.
وتقلد "الزهراني" عديد المناصب في صحة الطائف أبرزها مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية لعدة سنوات, ومديرًا للعمليات والاتصالات اللاسلكية, ومشرفًا على مركز الاتصال 937 ومشرفًا على برنامج "إحالتي" ومديرًا لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي, كما شارك عضوًا ورأس العديد من اللجان المهمة وحقق العديد من الإنجازات البارزة في مجال عمله, كما استطاع الحصول على جائزة التفوق الوظيفي لعدة سنوات, وفاز بالمركز الأول بـ 18 فكرة إبداعية أسهمت في تطور الخدمات الصحية.