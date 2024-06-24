"صحة الشرقية": أكثر من 3700 مستفيد من التوعية ضمن برامج التحصين ومكافحة التدخين

في سياق متصل، شهدت فعالية "حياة طويلة للجميع" التي نظمتها صحة الشرقية احتفاءً بالأسبوع العالمي للتحصينات مشاركة نحو 2500 مستفيد، فيما لاقت مبادرة التوعية بأضرار التدخين بالتعاون مع عدة جهات بالمنطقة الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين مشاركة 1225 مستفيدًا.