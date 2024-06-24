"صحة الشرقية": أكثر من 3700 مستفيد من التوعية ضمن برامج التحصين ومكافحة التدخين

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال الربع السنوي الثاني من 2024 مبادرات نوعية لتوعية المجتمع، ضمن برنامجيّ التحصين والآثار وصحة الطفل والمرأة وكبار السن وبرنامج مكافحة التدخين، وقد استفاد 3725 شخصًا من التوعية الميدانية والإلكترونية.
في سياق متصل، شهدت فعالية "حياة طويلة للجميع" التي نظمتها صحة الشرقية احتفاءً بالأسبوع العالمي للتحصينات مشاركة نحو 2500 مستفيد، فيما لاقت مبادرة التوعية بأضرار التدخين بالتعاون مع عدة جهات بالمنطقة الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين مشاركة 1225 مستفيدًا.
وتؤكد صحة الشرقية على استمرار دعمها وتوسيع نطاق البرامج التوعوية لتحقيق مجتمع أكثر صحة وسلامة، حيث تعد الجهود الصحية للتوعية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.