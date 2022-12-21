"المحيميد" يهنئ رئاسة الحرمين بحصولها على المستوى الفضي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

رفع مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، تهنئته للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ولكافة منسوبي الرئاسة، على حصول الرئاسة على المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وأوضح "المحيميد" أن حصول الرئاسة على هذه الجائزة؛ إنما يدل على تميزها وتفوقها وتقدّمها على جميع الأصعدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام وبجهود مسؤوليها ومنسوبيها والعاملين بها.
وأضاف: نحن -بلا شك- سعيدون بمثل هذه المنجزات؛ كونها تمثل تقييمًا حقيقيًّا للأداء الإداري والميداني في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو أحد أهداف الرئاسة الاستراتيجية الذي سعت لتحقيقه، ونجحت في ذلك -بحمد الله- ثم بدعم لا محدود من قِبَل الرئيس العام وبجهود مشكورة من كافة منسوبي الرئاسة من مساعدي الرئيس العام ونوابهم والمستشارين والوكلاء ومديري العموم ومساعديهم ومديري الإدارات والوحدات ووكلائهم وعموم الموظفين والموظفات؛ معتبرًا أن هذه الإنجازات نتاج عملهم وإخلاصهم.
وأكد الدكتور "المحيميد" أن مثل هذه الإنجازات هي نتاج ما تجده الرئاسة من دعم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما وفر لها من إمكانيات وتجهيزات ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى المحلي والعالمي.