"المحيميد" يهنئ رئاسة الحرمين بحصولها على المستوى الفضي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وأضاف: نحن -بلا شك- سعيدون بمثل هذه المنجزات؛ كونها تمثل تقييمًا حقيقيًّا للأداء الإداري والميداني في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو أحد أهداف الرئاسة الاستراتيجية الذي سعت لتحقيقه، ونجحت في ذلك -بحمد الله- ثم بدعم لا محدود من قِبَل الرئيس العام وبجهود مشكورة من كافة منسوبي الرئاسة من مساعدي الرئيس العام ونوابهم والمستشارين والوكلاء ومديري العموم ومساعديهم ومديري الإدارات والوحدات ووكلائهم وعموم الموظفين والموظفات؛ معتبرًا أن هذه الإنجازات نتاج عملهم وإخلاصهم.