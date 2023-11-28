"تراحم" تفعل "اليوم العالمي للعنف ضد المرأة" بالطائف

فعّلت اللجنةُ الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بمحافظة الطائف، الثلاثاء؛ اليومَ العالمي للعنف ضد المرأة، تحت عنوان "رُحماء بينهم".
جاء ذلك بالتعاون مع "جمعية دار القيم الأسرية"، وبرعاية "فندق اوالف"، وبمشاركة جهات عدة.
وشهد الحفلُ حضورًا كثيفًا من سيدات المجتمع، وتخلّله تقديم لقاء حواري عن المرأة ودورها بالمجتمع، واهتمام المملكة بتمكين المرأة وتحقيق رؤية 2030، بإعطاء المرأة جزءًا كبيرًا من الاهتمام.
فيما اشتمل الحفل على جوائز عديدة؛ منها إقامة مجانية في أحد الشاليهات، وتوزيع كوبونات خصم بقيمة 300 ريال، وخصم على الدورات.
يذكر أن هذا التفعيل يأتي ضمن برامج عدّة أطلقتها اللجنة الوطنية بالأيام العالمية والمناسبات الوطنية.