"تراحم" تفعل "اليوم العالمي للعنف ضد المرأة" بالطائف

وشهد الحفلُ حضورًا كثيفًا من سيدات المجتمع، وتخلّله تقديم لقاء حواري عن المرأة ودورها بالمجتمع، واهتمام المملكة بتمكين المرأة وتحقيق رؤية 2030، بإعطاء المرأة جزءًا كبيرًا من الاهتمام.