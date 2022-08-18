"تعليم عسير" يعلن نتيجة إجراءات حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ

ويأتي ذلك انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وعملاً بما ورد في القرارات الوزارية المنظِّمة للعمل في الإدارة المدرسية، ولأهمية الاستعداد لبداية العام الدراسي 1444هـ، والعمل على استقرار الميدان التعليمي، وتحقيق الأهداف والرسالة السامية للإدارة المدرسية.