"تنمية القرى بمكة" تنظم رحلة علمية بعنوان "ارسم رؤيتك 2"

ورسم وفد الطلاب خلال الزيارة رؤيتهم المستقبلية في مشوارهم العملي، ووقفوا على أبرز المعالم الرئيسية في العلم والابتكار والتفوق، وتعرفوا على الطريق الأمثل لريادة الأعمال ودخول سوق العمل، عبر عدد من الدورات التدريبية والزيارات لمجموعة من الخبراء والمختصين.