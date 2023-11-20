"تنمية القرى بمكة" تنظم رحلة علمية بعنوان "ارسم رؤيتك 2"

استضافت جمعية تنمية القرى بمنطقة مكة المكرمة، وفدًا من الطلاب المتفوقين في الكليات الجامعية بمحافظة القنفذة، في رحلة علمية بعنوان "ارسم رؤيتك 2".
جاء ذلك لمدة أربعة أيام بمشاركة 30 طالبًا جامعيًا متفوقًا يمثلون سبع كليات: الطب والهندسة والعلوم الصحية والحاسب الآلي والكلية الجامعية بجامعة أم القرى فرع القنفذة، والكلية التقنية بالقنفذة، والكلية التقنية بالقوز.
والتقى وفد الرحلة بالدكتور غسان السليمان، واستمعوا عن قصة نجاحاته في عالم المال والأعمال والتحديات التي واجهته وكيف تجاوزها.
واستمتع الطلاب على مدار ثلاث ساعات، بحوار اقتصادي مليء بالإثارة والتشويق، خلال لقائهم معه.
وقدم لهم فكرة عملية عن الطريق نحو ريادة الأعمال وفتح المشروعات المستقبلية، وكيفية التعامل مع سوق العمل في ظل المتغيرات المحلية والعالمية المستمرة.
وروى "السليمان"، قصة نجاحه الطويلة في عالم المال والأعمال، وأجاب على كل الأسئلة التي طرحها الطلاب، بهدف نقل خبرته الطويلة وتجربته الثرية.
حضر اللقاء الرئيس الفخري لجمعية القرى عبدالله الجميح، وعضو المجلس الفخري للجمعية خالد السعود، وغيرهما من الأعيان والوجهاء.
ورسم وفد الطلاب خلال الزيارة رؤيتهم المستقبلية في مشوارهم العملي، ووقفوا على أبرز المعالم الرئيسية في العلم والابتكار والتفوق، وتعرفوا على الطريق الأمثل لريادة الأعمال ودخول سوق العمل، عبر عدد من الدورات التدريبية والزيارات لمجموعة من الخبراء والمختصين.
وشملت الزيارة الكثير من المعالم الرئيسية في مدينة جدة، ونظمت لهم عدد من البرامج والدورات منها دورة "دوري في الحياة" للمهندس محمد عاشور، و"استعد للمستقبل" للدكتور محمد بارباع.
وتم تطبيق مقياس "متم" على الطلاب؛ لتحديد القدرات والمهارات لكل طالب للاستفادة من ذلك في تحديد توجهه العملي والمهني في المستقبل.
واشتملت الرحلة على عدد من الزيارات المتنوعة، وخرج الطلاب بمجموعة من الفوائد في الرحلة، ظهرت من خلال تفاعلهم وسؤالهم في كل دورة أو زيارة تمت أثناء الرحلة.