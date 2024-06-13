"أمانة الطائف" تنفذ 1500 مهمة لتهيئة مصليات العيد والجوامع والمواقع المجاورة لها

شرعت فرق أمانة الطائف من خلال 11 بلدية فرعية و10 بلديات مرتبطة (بلديات محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، وبلديات قيا والمحاني والقريع بني مالك وبني سعد وظلم) في تهيئة جوامع العيد المعتمدة والمواقع المجاورة لها، وذلك ضمن جهود التنسيق المشترك مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وشركاء الأمانة بما يحقق المصلحة العامة.
وتشمل الأعمال الجارية تكثيف جهود النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي، ومعالجة التشوهات البصرية وتوزيع حاويات النفايات، بالإضافة إلى تخصيص فرق ميدانية مدعومة بالآليات والعمالة للعمل المتواصل بمحيط المصليات أثناء وخلال وبعد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1445هـ.
وتنفذ الأمانة خطة استباقية من خلال فرق وآليات الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الصحة العامة، وتعاون 11 بلدية فرعية ومكتب الخدمات البلدية (بلديات شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد)، حيث جرى تعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية.
وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 1500مهمة عمل بالمواقع المجاورة للجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري، وكثفت فرق الإصحاح البيئي أعمال الرش والمكافحة الحشرية.
كما دعمت أعمال الرقابة البلدية على المرافق التي ستعمل عقب الصلاة وخلال أيام العيد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها ووجود التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين بها، ومراقبة تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد المستخدمة والمعروضة، وسلامة بيئة وأدوات التحضير بهدف تعزيز كفاءة الأغذية وسلامتها وفق خطة الأمانة لعيد الأضحى الموسمية.