"أمانة الطائف" تنفذ 1500 مهمة لتهيئة مصليات العيد والجوامع والمواقع المجاورة لها

وتنفذ الأمانة خطة استباقية من خلال فرق وآليات الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الصحة العامة، وتعاون 11 بلدية فرعية ومكتب الخدمات البلدية (بلديات شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد)، حيث جرى تعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية.