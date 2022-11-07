"الغامدي" يجتمع مع "وقاء مكة" لمناقشة المرحلة الانتقالية

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بمقر مركز وقاء برؤساء القطاعات ومنسوبي الموارد البشرية بمركز وقاء صباح اليوم؛ لمناقشة المرحلة الإنتقالية وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالأعمال الدورية وغيرها، للمساهمة في تحقيق أهداف سياسات الوزارة في الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
واستعرض مدير المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، توجهات المركز خلال المرحلة الإنتقالية لعام 2023م، موضحًا أن المركز يسعى إلى تمكين واستكمال إجراءات إعارة ونقل الموظفين، مع ضمان استمرار اعمال الوقاية الفاعلة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بطريقة حديثة وعصرية ومكافحة تلك الآفات بأحدث الطرق والأساليب العلمية.
واضاف" الصاعدي" أن المركز يتوجه إلى التكامل ودعم وتنفيذ آلية التشغيل، بالإضافة إلى النمو وتعزيز القدرات وتطوير الموظفين، وإلى ازدهار الأعمال من خلال طرح مشاريع تشغيلية تعزز أعمال الوقاية والمكافحة
وتخلل عرض آلية العمل خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز التواصل وتكامل الجهود لإنجاح خطة النقل واستيعاب الموظفين في الفرع، وحملت المحاضرات عدة عناوين كتوجهات مركز وقاء وإختصاصاته الرئيسية، وملخص إستراتيجية المركز، وآلية تشغيل الفروع، وخطة نقل واستيعاب منسوبي مركز وقاء، والأسئلة الأكثر شيوعاً والتوصيات حولها .
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مركز "وقاء" إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزراة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية الأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.