"الغامدي" يجتمع مع "وقاء مكة" لمناقشة المرحلة الانتقالية

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بمقر مركز وقاء برؤساء القطاعات ومنسوبي الموارد البشرية بمركز وقاء صباح اليوم؛ لمناقشة المرحلة الإنتقالية وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالأعمال الدورية وغيرها، للمساهمة في تحقيق أهداف سياسات الوزارة في الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.