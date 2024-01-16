"التجمع الأول" بالرياض يدشّن حملةَ "أمومتك أمان.. لكِ ولطفلك"

أطلق تجمعُ الرياض الصحي الأول الحملةَ التوعوية "أمومتك أمان.. لكِ ولطفلك"، والذي يقدم خلالها عددًا من الرسائل والمعلومات الصحية الهامة خلال رحلة الأمومة، بدايةً من التخطيط لها، وحتى مرحلة ما بعد الولادة.
وافتتح "التجمعُ الأول" حملتَه بالمرحلة الأولى من الأمومة، والتي تبدأ عند التخطيط لها؛ حيث إن التخطيط ما قبل الحمل يساعد الزوجين على فهم كيفية تعزيز فرص للحصول على حمل صحي، وأيضًا لا بد من تحديد زيارة قبل الحمل إلى الطبيب؛ حيث تعدُّ هذه الزيارةُ مهمّةً لكل سيدة، لاسيما إذا كانت أقلّ من عشرين أو تجاوزت الثلاثين من العمر، أو إذا كانت تعاني أي حالات مرضية مزمنة، أو أي مخاوف خاصة.
وتطرّقت الحملة للمرحلة الثانية من الأمومة؛ وهي مرحلة أثناء الحمل، قدم خلالها "التجمع الأول" عددًا من النصائح الهامة في فترة حضانة الأم للجنين في الرحم؛ والتي تضمن رحلة حمل صحية وسليمة لكليهما، فيما تُعنى المرحلة الثالثة من الحملة بمرحلة الولادة وما بعدها، والتي قدّم خلالها طرق الرعاية الصحية النفسية والجسدية للأم وطفلها.
وشدّد "التجمع الأول" خلال حملته التوعوية على أهمية المتابعة الدورية مع الطبيب أثناء مراحل الحمل، مؤكّدًا على أن ثلثَي الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها، بإذن الله، بالزيارة المنتظمة للطبيب.
يُذكَر أن الحملة تأتي استكمالًا لجهود تجمع الرياض الصحي الأول في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، عبر تعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع أنماط وسلوكيات الحياة السليمة.