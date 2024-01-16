"التجمع الأول" بالرياض يدشّن حملةَ "أمومتك أمان.. لكِ ولطفلك"

وافتتح "التجمعُ الأول" حملتَه بالمرحلة الأولى من الأمومة، والتي تبدأ عند التخطيط لها؛ حيث إن التخطيط ما قبل الحمل يساعد الزوجين على فهم كيفية تعزيز فرص للحصول على حمل صحي، وأيضًا لا بد من تحديد زيارة قبل الحمل إلى الطبيب؛ حيث تعدُّ هذه الزيارةُ مهمّةً لكل سيدة، لاسيما إذا كانت أقلّ من عشرين أو تجاوزت الثلاثين من العمر، أو إذا كانت تعاني أي حالات مرضية مزمنة، أو أي مخاوف خاصة.