انطلاق مؤتمر "طب النوم الخليجي 12" في جدة.. غدًا

وتوقع "ولي" أن يشهد المؤتمر نجاحًا كبيرًا، وخصوصًا إنه يعقد لأول مرة في السعودية بمدينة جدة؛ حيث كانت انطلاقته في العام 2009، واستمر سنويًا إلى أن توقف في 2020، بسبب جائحة "كوفيد19".