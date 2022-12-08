انطلاق مؤتمر "طب النوم الخليجي 12" في جدة.. غدًا

تنطلق فعاليات "المؤتمر الخليجي الثاني عشر لطب النوم"، غدًا الجمعة، في جدة، بمشاركة 25 متحدثًا وخبيرًا عالميًا.
ويستعرض خبراء من السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة وألمانيا، خلال المؤتمر على مدى يومين، أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية في مجال طب النوم والتشخيص والعلاج.
وقال مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور سراج عمر ولي: إن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى العلم والمعرفة حول آخر المستجدات في مجال "طب النوم" ، والاطلاع على أحدث التقنيات ومواكبة آخر التطورات العلمية.
كما يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات المحلية والخليجية والعالمية مع مختلف الخبراء مما يعزز من فرص التفاعل والتواصل بين الأطباء من داخل وخارج المملكة، ويسهم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب خلال المحاضرات وطرح الأبحاث وورش العمل المقامة في هذا الشأن.
وأشار "ولي" إلى أن المؤتمر في يومه الأول، سيبحث عدة مواضيع منها متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم وطرق علاجها والتحديات التي يواجهها المريض ومضاعفات هذا المرض على القلب والدورة الدموية، وكذلك آثاره على الكبد، وموضوع حركة الأرجل غير المستقرة "تململ الساقين"، وعلاقة النوم بالصرع.
وكذلك موضوع تأثير جائحة كورونا على أفراد المجتمعات من حيث نوعية وجودة النوم.
وقال "ولي": إن المؤتمر سيتطرق في يومه الثاني إلى محاضرات مهمة في الطرق غير المعتادة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم كتناول الأقراص مثلاً، وكيفية شخصنة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم اعتمادًا على كيفية ونوع الانقطاع وشدته.
وسيتم خلال هذا اليوم مناقشة اضطرابات النوم عند الأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المشروعات البحثية بمجال طب النوم في منطقة الخليج.
وأشار إلى أن محاور الورش التدريبية ستغطي جوانب عديدة، منها ورش علاج الأرق، وتشخيص اضطرابات النوم.
وتوقع "ولي" أن يشهد المؤتمر نجاحًا كبيرًا، وخصوصًا إنه يعقد لأول مرة في السعودية بمدينة جدة؛ حيث كانت انطلاقته في العام 2009، واستمر سنويًا إلى أن توقف في 2020، بسبب جائحة "كوفيد19".