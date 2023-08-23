"السيف" يشكر القيادة الرشيدة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رفع رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف، اليوم الأربعاء، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للموافقة الكريمة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال "السيف": إن ذلك ينعكس على رفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وأضاف: هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به المعاقين في مختلف الإعاقات من قبل الحكومة الرشيدة، مما أسفر عن تمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل خطوة نوعية نحو حصول تلك الفئة على حقوقهم في مختلف القطاعات، كالتعليم والصحة والعمل الترفيه والثقافة والمجالات الاجتماعية.
وأوضح أنه يمثل رافدًا لحزمة من الخدمات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويترجم مدى حرص الوزارة على الاهتمام بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم في سوق العمل أسوة بباقي فئات المجتمع.
ونوّه إلى التطور والنمو في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات من خلال تنظيم مؤسسي وتكاملي؛ لتجويدها ورفع كفاءة الأداء، مما انعكس أثره على حياة المعاقين وساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ودمجهم في المجتمع.
وبيّن "السيف" أن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص بالمملكة أحد نماذج هذا التوجه الكريم من قبل الحكومة الرشيدة، لتجسيد التكامل ولتحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت إلى أن المجلس يعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات الصلة ليؤدي رسالته المنوطة به من خلال تمثيل الجمعيات الأهلية المعنية أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتنسيق بين عمل تلك الجمعيات وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل فيها.
إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات والمساهمة بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام عبر تضافر الجهود.
وأيضًا إشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، سعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة وتوفير أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج بناءة تسهم بفعالية في تجويد حياتهم ودمجهم في المجتمع.