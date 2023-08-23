"السيف" يشكر القيادة الرشيدة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أنه يمثل رافدًا لحزمة من الخدمات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويترجم مدى حرص الوزارة على الاهتمام بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم في سوق العمل أسوة بباقي فئات المجتمع.