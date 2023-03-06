سماحة المفتي يطّلع على التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بحائل

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة، مدير عام فرع حائل عواد الشمري الذي سلّمه التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بمنطقة حائل للعام المالي 2022م.