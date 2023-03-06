سماحة المفتي يطّلع على التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بحائل

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة، مدير عام فرع حائل عواد الشمري الذي سلّمه التقرير الختامي لمنجزات وبرامج فرع الإفتاء بمنطقة حائل للعام المالي 2022م.
وأشاد "آل الشيخ" بما يقدمه الفرع من برامج وجهود ومشاركات.
وخلال اللقاء استمع مفتي المملكة إلى شرح عما قام به الفرع خلال العام المنتهي من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.
من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة حائل عواد الشمري الذي سلمه التقرير الختامي للفرع.
وقدّم "العواد" الشكر لمدير الفرع والعاملين فيه على جهودهم.