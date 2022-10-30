جامعة شقراء تنظم لقاء "الأمن السيبراني: المتعة والفائدة والتوعية"

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، اليوم الأحد؛ لقاءً بعنوان "الأمن السيبراني: المتعة والفائدة والتوعية".
قدم اللقاء الأستاذ المشارك في علوم الحاسب الدكتور عبد الرحمن الغامدي، على مسرح الجامعة بالكلية التطبيقية بمحافظة شقراء، ضمن حملة توعية شهر أكتوبر بالأمن السيبراني.
وتضمن عددًا من المحاور؛ بينها: جهود المملكة في مجال الأمن السيبراني، والمفاهيم والمصطلحات الأساسية في الأمن السيبراني، ومراحل الاختراق وأدواته، والمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المخترق.
بالإضافة إلى التعريف بالطرق التي يقوم بها المخترق لكسر كلمات المرور أو التجسس على المواقع الإلكترونية وكاميرات المراقبة.
كما تناول اللقاء: التعريف بالبرمجيات الخبيثة وأنواعها، والمقصود بالهندسة الاجتماعية، والجريمة الإلكترونية، وكذلك التعرف على المخاطر التي قد يتعرّض لها مستخدمو الإنترنت، وتنفيذ تجارب حية وحقيقية بهدف تعريف مستخدمي التقنية بمدى الخطورة التي قد تواجههم.
واستهدف اللقاء الذي نظمته الجامعة بالتزامن مع حملة شهر أكتوبر للتوعية بالأمن السيبراني؛ جميع مستخدمي الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وأجهزة الجوال من غير المتخصصين؛ لتشجيع الأفراد والجهات والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني على رفع الوعي بالأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية.