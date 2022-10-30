جامعة شقراء تنظم لقاء "الأمن السيبراني: المتعة والفائدة والتوعية"

وتضمن عددًا من المحاور؛ بينها: جهود المملكة في مجال الأمن السيبراني، والمفاهيم والمصطلحات الأساسية في الأمن السيبراني، ومراحل الاختراق وأدواته، والمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المخترق.