جمعية الثقافة والفنون بجدة تدشن معرض "سآي آرت"

دشنت جمعية الثقافة والفنون بجدة، مساء الأحد، المعرض التشكيلي"سآي آرت"، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلا في كلية العلوم ونادي علوم الأحياء.
وشاركت 26 طالبة في تقديم 28 عملاً فنيًا، تعبر فيه عن رؤية الطالبات الفنية وربط العلم بالفن في رسالة تعكس مختلف الفنون.
وتنوعت موضوعات الأعمال ومقاساتها، وشهدت صالة عبدالحليم رضوي في الجمعية، حضور جمع من الفنانات والفنانين تتقدمهم وكيلة كلية العلوم الدكتورة منى غنيم الحربي، ومشرفة قسم علوم الأحياء الدكتورة فاطمة باسنقاب، وعضوة نادي علوم الأحياء حنان الهلالي، ورئيسة نادي علوم الأحياء الدكتورة بيان حسين ساجر.
وبعد افتتاح المعرض واستماع الحضور للفنانات وشرحهن الفني لأعمالهن، قُدمت معزوفة موسيقية على آلة البيانو من الفنان حسن الحازمي.
ثم كرم مدير الجمعية محمد آل صبيح، وكيلة كلية العلوم وجميع الأساتذة الداعمين للمعرض.
وقدم شهادات شكر وتقدير لجميع المشاركات، ومجموعة من الأدوات الفنية لأصحاب أجمل خمسة أعمال.
وقال "آل صبيح": إن المملكة تشهد قفزة كبيرة في المشهد الثقافي والفني والجمعية تسعى إلى نشر ثقافة الفنون في المجتمع وتفعيل الشراكات المجتمعية.
وأضاف، أن معرض "سآي آرت" يأتي في نسخته الثانية ليؤكد فاعلية الشراكة مع الجامعات وجودة المخرجات التي بلا شك سيكون لها الأثر في المستقبل.
من جانبها عبرت وكيلة كلية العلوم الجمعية عن شكرها على دعم الطالبات ومد جسور التواصل لتحقيق الأهداف المشتركة.