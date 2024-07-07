"المهجري" مشرفاً تربوياً للاتصال المؤسسي بـ"تعليم جازان"

أصدر المدير العام لتعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم الأحد، قراراً بتجديد التكليف للإعلامي حسن بن عواجي علي المهجري، مشرفاً تربوياً للاتصال المؤسسي بتعليم المنطقة.
ويعدّ "المهجري" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك فكر التطور ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام، وخلق روح التنافس بين منسقي ومنسقات الاتصال المؤسسي بمكاتب التعليم والمدارس.
يذكر أن "المهجري" ساهم في عدد من التغطيات على مستوى المملكة، وعمل عضواً في بعض اللجان على مستوى محافظة صامطة والمنطقة، إضافة إلى تأسيسه صحيفة "الركوبة".
كما عمل نائباً للمركز الإعلامي بمحافظة صامطة، ومنسقاً إعلامياً، بمكتب تعليم صامطة، ومساعداً لمدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان.
وعمل مستشاراً إعلامياً في أكثر من صحيفة إلكترونية، وصانع محتوى إنفوجرافيك، إضافة لتنفيذه دورات وبرامج تدريبية في تحرير الأخبار الصحفية وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي والكفاءات الاتصالية.