مدير الشؤون الإسلامية بنجران يتفقد الجوامع والمساجد بمركز الوديعة

وأكد "العصيمي" أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي تُشدد على ضرورة الوقوف على احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، انطلاقًا من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها.