مدير الشؤون الإسلامية بنجران يتفقد الجوامع والمساجد بمركز الوديعة

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بزيارة تفقدية لمركز الوديعة التابع لمحافظة شرورة.
وشملت الزيارة، جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخاضعة للإشراف الفني من الوزارة؛ بغرض الوقوف على سير العمل، ورصد ما تحقق من إنجازات، والتأكد من مدى تطبيق المعايير والأنظمة الصادرة.
وشملت الزيارة الوقوفَ على الجوامع والمساجد بمركز الوديعة؛ لضمان حسن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها.
وأكد "العصيمي" أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي تُشدد على ضرورة الوقوف على احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، انطلاقًا من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها.