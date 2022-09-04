"صحة عسير" تُوَقع 4 اتفاقيات مجتمعية مع القطاعات الأهلية والجمعيات الخيرية

وتشمل الاتفاقيات: جمعية إخاء لرعاية الأيتام من خلال التعاون في تنظيم البرامج والفعاليات في المجال الصحي، وإحدى الشركات عبر تأمين وتوريد أجهزة غير طبية لمستشفى تنومة، وجمعية مواساة في مجال التدريب على طرق وأساليب الحماية ومكافحة العدوى، إضافة لقيام رجل أعمال بالتبرع بأجهزة غسيل كلوي ومضخة تقنية لمستشفى المضة العام.