"صحة عسير" تُوَقع 4 اتفاقيات مجتمعية مع القطاعات الأهلية والجمعيات الخيرية

شهدت "صحة عسير" مؤخرًا توقيع أربع اتفاقيات شراكة مجتمعية مع عدد من القطاعات الأهلية والجمعيات الخيرية؛ بهدف تنظيم البرامج والفعاليات وتأمين لبعض الأجهزة الطبية وغير الطبية، لجانب عقد ورش تدريبية بين صحة عسير وبعض القطاعات.
وتشمل الاتفاقيات: جمعية إخاء لرعاية الأيتام من خلال التعاون في تنظيم البرامج والفعاليات في المجال الصحي، وإحدى الشركات عبر تأمين وتوريد أجهزة غير طبية لمستشفى تنومة، وجمعية مواساة في مجال التدريب على طرق وأساليب الحماية ومكافحة العدوى، إضافة لقيام رجل أعمال بالتبرع بأجهزة غسيل كلوي ومضخة تقنية لمستشفى المضة العام.
وتأتي تلك الشراكات تعزيزًا لمساهمة القطاعات المختلفة بالتنمية الصحية وفق الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، والتكامل مع الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة.