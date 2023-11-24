شاهد.. جولة ميدانية تكتب ختامًا مميزًا لدورة تنمية المنتزهات ودورها السياحي بعسير

وشملت الدورةُ عدةَ محاور تختصّ بتعاريف ومفاهيم بالمتنزهات الوطنية والسياحة البيئية، وأخرى عن نظم وتصاميم المنتزهات الوطنية، كما تطرّق مُحاضِر الدورة الدكتور نايف الشراري، إلى الأعمال والأدوار الهامة للمتنزهات الوطنية، وبرامج التشغيل والصيانة بها، ونماذج المنتزهات الوطنية بالعام وكذلك مقومات المنتزهات الوطنية ودورها في صناعة السياحة، إضافة لمحاضرة عن الجهود المبذولة في تطوير المنتزهات الوطنية بالمملكة.