شاهد.. جولة ميدانية تكتب ختامًا مميزًا لدورة تنمية المنتزهات ودورها السياحي بعسير

أنهى فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، البرنامجَ التدريبي لتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية ودورها السياحي، بجولة ميدانية في مشتل الفرع، وشرح ميداني عملي؛ حيث استمرّت الدورة مدة 3 أيام بإشراف مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان.
وسلم مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، شهادات الدورة للمتدربين، ولمدير مركز التدريب الزراعي بجازان عبده الصميلي؛ على جهوده في إنجاح الدورات التدريبية وتفاعله الدائم.
وشملت الدورةُ عدةَ محاور تختصّ بتعاريف ومفاهيم بالمتنزهات الوطنية والسياحة البيئية، وأخرى عن نظم وتصاميم المنتزهات الوطنية، كما تطرّق مُحاضِر الدورة الدكتور نايف الشراري، إلى الأعمال والأدوار الهامة للمتنزهات الوطنية، وبرامج التشغيل والصيانة بها، ونماذج المنتزهات الوطنية بالعام وكذلك مقومات المنتزهات الوطنية ودورها في صناعة السياحة، إضافة لمحاضرة عن الجهود المبذولة في تطوير المنتزهات الوطنية بالمملكة.
وتأتي هذه الدورات التدريبية وورش العمل لتحسين مستوى الموظف وتأهيله بشكل فعّال وتحسين أدائه؛ وهي أحد مستهدفات الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر الوظيفية من خلال تحديث وتطوير وتأهيل الموظف بالمعلومات والمفاهيم والأساليب المهنية والإدارية في عمله.
ويقيم فرعُ عسير باستمرار أنشطةً وفعاليات؛ من بينها الدورات، وورش العمل، والندوات المختصّة بالبيئة والمياه والزراعة.