رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ 5671 منشطًا خلال العام الماضي

وتفصيلاً، أوضحت رئاسة الهيئة أنها نفذت ممثلةً بوحدة الأمن الفكري 5671 منشطًا توعويًا؛ شملت خمس زيارات ميدانية، نتج عنها 23 لقاءً علميًا، و15 ورشة عمل استفاد منها 437 مستفيدًا، وإقامة 103 دورات تدريبية التحق بها 3090 مستفيدًا، وتنفيذ 4546 درسًا شهريًا، وتقديم 496 كلمة توجيهية.