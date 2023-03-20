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رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ 5671 منشطًا خلال العام الماضي

وحدة الأمن الفكري بالرئاسة تشهد نشاطًا ملموسًا في إطلاق المناشط التوعوية المختلفة
رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفذ 5671 منشطًا خلال العام الماضي
سبق
سبق

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر تقرير مختصر عن أبرز المناشط التي نفذتها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة وفروعها خلال العام الماضي 2022م.

وتفصيلاً، أوضحت رئاسة الهيئة أنها نفذت ممثلةً بوحدة الأمن الفكري 5671 منشطًا توعويًا؛ شملت خمس زيارات ميدانية، نتج عنها 23 لقاءً علميًا، و15 ورشة عمل استفاد منها 437 مستفيدًا، وإقامة 103 دورات تدريبية التحق بها 3090 مستفيدًا، وتنفيذ 4546 درسًا شهريًا، وتقديم 496 كلمة توجيهية.

كما تم خلال النصف الأول من العام الحالي أيضًا تنظيم 168 معرضًا، وإنشاء 55 مادة صوتية، وكذلك 133 مادة مرئية، ونشر 14 خبرًا صحفيًا، وتصميم 106 جرافيك، وتقديم حقيبتين تدريبيتين.

وتشهد وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشاطًا ملموسًا في إطلاق وتنفيذ المناشط التوعوية المختلفة في فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة.

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