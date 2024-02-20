محافظ المجمعة يدشن حملة "الدين يسر" التوعوية

دشن محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين، في ديوان المحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة "الدين يسر" التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء ذلك خلال استقباله، لرئيس هيئة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل، ومساعده الشيخ عبدالرحمن الصوينع، ومسؤول التوعية والعلاقات والإعلام إبراهيم الوكيل.
واستمع "البابطين" إلى شرح عن الحملة وأهدافها التي من أهمها: إبراز سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر.
بعد ذلك تم الاطلاع على المنصة التوعوية المتنقلة، والمشاركة في عدد من فعاليات المحافظة ومراكزها.
وأعرب محافظ المجمعة، عن تمنياته لرئيس وأعضاء الهيئة بالتوفيق والنجاح في أعمالهم وأهدافهم.