محافظ المجمعة يدشن حملة "الدين يسر" التوعوية

دشن محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين، في ديوان المحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة "الدين يسر" التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.