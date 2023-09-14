"الالتزام البيئي" يُطلق رحلة اعتماد الجودة "للتفتيش والتراخيص"

وقَّع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اتفاقية تعاون مع المركز السعودي للاعتماد، أطلق معها رحلة الاعتماد لمهامهِ البيئية والتي ستبدأ من خلال تطبيق معايير الاعتماد لنظام التفتيش وفق الاشتراطات الدولية لنظام الجودة، بناءً على المواصفات القياسية الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي: "إن رحلة الاعتماد للارتقاء بالجودة والتميز التشغيلي لمهام المركز تهدف إلى تحقيق الكفاءة والحيادية في مهامه الرقابية على كافة الأنشطة التنموية؛ ما يساهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة، وفق معايير تفتيش ذات موثوقية عالية".
أوضح مدير الجودة والتميز التشغيلي بالمركز حسن بن سرحان، أن رحلة الاعتماد في مجال التفتيش البيئي تضمن تفادي المخاطر وسلامة الإجراءات الفعالة لحماية البيئة، بالإضافة إلى كفاءة المفتش، وملاءمة طرق التفتيش.
وأضاف "بن سرحان" بأن توفير متطلبات الاعتماد لجودة التفتيش البيئي يأتي كمرحلة أولى ومن ثم سيتم العمل على الحصول على معايير الجودة لاعتماد خدمة التراخيص البيئية كمرحلة أخرى، ومن ثم الحصول على الاعتماد لباقي الخدمات التي يقدمها المركز للرفع من موثوقية العمليات والخدمات التي يقدمها وفق معايير عالمية، يحقق من خلالها آثاراً أفضل لحماية البيئة.
واستعرض المركز الوطني حفل إطلاق رحلة اعتماد مسار العمل الممنهج لرفع جودة العمليات داخل منظومة العمل، وخططه المستقبلية للحصول على كافة متطلبات الاعتماد الدولية.
جاء ذلك خلال حفل حضره عدد من المسؤولين بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومن المركز السعودي للاعتماد، بالإضافة إلى خبراء الاستدامة البيئية بالأمم المتحدة المعنيين بشأن الاعتماد البيئي شاركوا في عملية إطلاق رحلة الاعتمادية واجتيازها مؤخراً لعمليات التدقيق الخارجي لنظام الجودة (آيزو ISO 9001).