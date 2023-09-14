"الالتزام البيئي" يُطلق رحلة اعتماد الجودة "للتفتيش والتراخيص"

وأضاف "بن سرحان" بأن توفير متطلبات الاعتماد لجودة التفتيش البيئي يأتي كمرحلة أولى ومن ثم سيتم العمل على الحصول على معايير الجودة لاعتماد خدمة التراخيص البيئية كمرحلة أخرى، ومن ثم الحصول على الاعتماد لباقي الخدمات التي يقدمها المركز للرفع من موثوقية العمليات والخدمات التي يقدمها وفق معايير عالمية، يحقق من خلالها آثاراً أفضل لحماية البيئة.