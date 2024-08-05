"تعليم الطائف" تنظم برنامج "عودة" لاستقبال الهيئتين الإشرافية والإدارية

نظمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلةً في قسم الاتصال المؤسسي، الأحد، برنامج "عودة" لاستقبال الهيئتين الإشرافية والإدارية في الإدارة العامة للتعليم في الطائف.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كما يأتي في إطار تعزيز روابط الألفة والتواصل بين منسوبي الإدارة وتبادل التهاني، بمناسبة العودة وبداية العام الدراسي الجديد، في بهو الإدارة بالفيصلية للبنين، ومبنى الإدارات النسائية للبنات.
ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمشرفين والمشرفات والكوادر الإدارية في الإدارة و الكوادر الإدارية والتشكيلات المدرسية في المدارس، وهنأهم بعودتهم للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وقال "الغامدي" لمديري المدارس والإداريين: بكم تُصنع النجاحات، فأهلًا بعودتكم وعودًا حميدًا وفقًا، وأكد أهمية البداية الجادة ومواصلة سير العملية التعليمية، والتحصيل الدراسي بهمة ومثابرة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في رحلتهم التعليمية.