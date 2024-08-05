"تعليم الطائف" تنظم برنامج "عودة" لاستقبال الهيئتين الإشرافية والإدارية

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كما يأتي في إطار تعزيز روابط الألفة والتواصل بين منسوبي الإدارة وتبادل التهاني، بمناسبة العودة وبداية العام الدراسي الجديد، في بهو الإدارة بالفيصلية للبنين، ومبنى الإدارات النسائية للبنات.