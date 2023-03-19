انتظام أكثر من 36 ألف متدرب ومتدربة بمنشآت "تقني" منطقة مكة المكرمة

اعتمدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة قبول (6993) متدربًا ومتدربة للانضمام بالفصل التدريبي الثالث، والذي يستمر حتى الرابع من ذي الحجة القادم في 27 منشأة تدريبية تمثل الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الصناعية بالسجون.
أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، مشيرًا إلى أن القبول اعتمد على الطاقة الاستيعابية والخطة التدريبية للمنشآت التي تضم على مقاعدها التدريبية حاليًا (36675) متدربًا ومتدربة.
وهنأ "القرني" المقبولين والمقبولات في الفصل التدريبي الثالث والذي كان فرصة تدريبية لمن لم يحالفه القبول في الفصول الماضية، وكشف أن المتدربين المقبولين من الجنسين تمت تهيئتهم من خلال اللقاءات التعريفية وبرامج التهيئة المهنية ومن ثم توجيههم لتخصصاتهم لمواصلة تدريبهم.