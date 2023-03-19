انتظام أكثر من 36 ألف متدرب ومتدربة بمنشآت "تقني" منطقة مكة المكرمة

وهنأ "القرني" المقبولين والمقبولات في الفصل التدريبي الثالث والذي كان فرصة تدريبية لمن لم يحالفه القبول في الفصول الماضية، وكشف أن المتدربين المقبولين من الجنسين تمت تهيئتهم من خلال اللقاءات التعريفية وبرامج التهيئة المهنية ومن ثم توجيههم لتخصصاتهم لمواصلة تدريبهم.