برئاسة "الحربي".. "موارد الرياض" يعقد الاجتماع المناطقي الثالث لـ2022

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع المناطقي الثالث لعام 2022م الذي ترأسه مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، وحضره مساعدوه للعمل والتنمية وقيادات الإدارات بالفرع وبقية الفروع التابعة له.
وقال "الحربي": جميع إدارات الفرع عرضت خلال الاجتماع إنجازاتها مثل إنشاء قاعدة بيانات للحماية الأسرية وارتفاع مؤشرات التمكين وأدواته في مكاتب الضمان وأبرز الاتفاقيات والمبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، واعتماد الاستمارات الإلكترونية للزيارات الميدانية في فروع الإيواء.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أبرز المقترحات لدى الإدارات والمنسوبين فيما يخص تطوير الخدمات المقدمة في كل قطاع.
يشار إلى أن الاجتماعات المناطقية في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تعتبر اجتماعات دورية الهدف منها قياس المخرجات ومستوى الخدمات المقدمة من قبل إدارات الفرع والفروع التابعة له، وإتاحة الفرصة لمنسوبيها لوضع المقترحات واستعراض المنجزات.