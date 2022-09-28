برئاسة "الحربي".. "موارد الرياض" يعقد الاجتماع المناطقي الثالث لـ2022

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع المناطقي الثالث لعام 2022م الذي ترأسه مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، وحضره مساعدوه للعمل والتنمية وقيادات الإدارات بالفرع وبقية الفروع التابعة له.