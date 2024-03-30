برعاية أمير الشرقية.. "المحترفون للبحث والإنقاذ" تنظم حفلها السنوي

نظمت جمعية "المحترفون للبحث والإنقاذ"، حفلها السنوي، برعاية أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك بحضور مدير شرطة الشرقية اللواء محمد الوذيناني، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ماجد الموزان، ونائب قائد حرس الحدود اللواء ركن مسلم بن حمد الردعان، والشيخ علي بن عبداللطيف الفوزان .
حضر من الشركة الأساسية عبدالرحمن محمد العرفج، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ خالد عبدالعزيز العيسى، ورئيس جمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، إضافة إلى قائد فريق الصقور عامر الشهري وجمع من المشائخ والوجهاء ومتطوعي الجمعية من مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن جمعية "المحترفون للبحث والإنقاذ"، تتميز بتقديم خدمات إنسانية وتوعوية في البحث والإنقاذ برًا وبحرًا، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.
وتتضمن مهامها تأهيل وتدريب المجتمع على عمليات الإنقاذ بالطرق الصحيحة، وعمل الخطط الخاصة بالأزمات والكوارث الطبيعية، ودعم فرق الإنقاذ التطوعية بالتوعية والتدريب، وإقامة المعارض التوعوية من الأخطار والكوارث الطبيعية.