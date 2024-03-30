برعاية أمير الشرقية.. "المحترفون للبحث والإنقاذ" تنظم حفلها السنوي

حضر من الشركة الأساسية عبدالرحمن محمد العرفج، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ خالد عبدالعزيز العيسى، ورئيس جمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، إضافة إلى قائد فريق الصقور عامر الشهري وجمع من المشائخ والوجهاء ومتطوعي الجمعية من مختلف مناطق المملكة.