3 قرون من العز والفخر “صحة جازان” تحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات متنوعة

وصرّح مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي بأن هذا اليوم تتجدد فيه مشاعر الحب والانتماء في ذكرى التأسيس كل عام لوطن عظيم جعل سلامة الإنسان هدفًا أساسيًا ووحّد مساعيه للنهوض بصحة الفرد والمجتمع، وبهذه المناسبة رفع التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بذكرى ميلاد وطن ونهضة أمة.