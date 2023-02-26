3 قرون من العز والفخر “صحة جازان” تحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات متنوعة

احتفلت صحة جازان اليوم الأحد بفعاليّات ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية تحت شعار "يوم بدينا" ثلاثة قرون من العز والفخر، وذلك في المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.
وشهدت الفعاليّة فقرات وعروضًا معبرة بهذه المناسبة وانطلقت الفعاليّة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي ومساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتدريب الدكتور عواجي بن قاسم النعمي وعددٍ من رؤساء الأقسام ومنسوبي صحة جازان.
كما شهدت الاحتفالية حملة للتبرع بالدم شارك فيها عددٌ من منسوبي ومنسوبات صحة جازان.
وصرّح مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي بأن هذا اليوم تتجدد فيه مشاعر الحب والانتماء في ذكرى التأسيس كل عام لوطن عظيم جعل سلامة الإنسان هدفًا أساسيًا ووحّد مساعيه للنهوض بصحة الفرد والمجتمع، وبهذه المناسبة رفع التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بذكرى ميلاد وطن ونهضة أمة.