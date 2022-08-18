ضمن برنامج نفذه "هلال مكة".. 1213 فردًا من الدفاع تدربوا على إنقاذ الغرقى

تضمنت هذه المحاضرات التدريبية في الإسعافات الأولية موضوعات متعددة، حيث يقوم على هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي، والذين لهم خبرة طويلة في التدريب، وقد استفاد 1213 من أفراد الدفاع المدني حتى تاريخ 16 أغسطس 2022 حيث تدربوا على إنقاذ الغرقى، وجارٍ استكمال البرنامج التكاملي والمعد خصيصًا لمراكز الدفاع المدني حتى الوصول إلى الأعداد المستهدفة.