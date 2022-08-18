ضمن برنامج نفذه "هلال مكة".. 1213 فردًا من الدفاع تدربوا على إنقاذ الغرقى

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، عددًا من المحاضرات ضمن برنامج سفير الحياة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف، شملت محافظة الجموم ومدركة وعسفان على مدى أسبوعين.
تأتي هذه المحاضرات تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وما ينتج عنها من حالات غرق في الأودية والشعاب ومجاري السيول، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية.
تضمنت هذه المحاضرات التدريبية في الإسعافات الأولية موضوعات متعددة، حيث يقوم على هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي، والذين لهم خبرة طويلة في التدريب، وقد استفاد 1213 من أفراد الدفاع المدني حتى تاريخ 16 أغسطس 2022 حيث تدربوا على إنقاذ الغرقى، وجارٍ استكمال البرنامج التكاملي والمعد خصيصًا لمراكز الدفاع المدني حتى الوصول إلى الأعداد المستهدفة.