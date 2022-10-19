الندوة العالمية تعزز العلاقات بين أبناء الأقلية المسلمة في البرازيل

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل "ملتقى العائلات المسلمة" على مدار "3" أيام في مدينة "كامبوس دو جارداو"، حضره ما يقارب "300" مشارك ومشاركة من عدة مناطق وولايات في البرازيل.
وهدف الملتقى إلى جمع الشباب المسلم من مختلف الولايات البرازيلية لتعزيز العلاقات بين العائلات المسلمة وأبناء الأقلية، والتعرف على سبل التعاون المشترك والاستفادة من المناشط التوعوية الهادفة التي تعود عليهم بالفائدة.
وخلال الملتقى استعرض ممثل الندوة في أمريكا اللاتينية الشيخ علي محمد عبدوني، برنامج الملتقى وغايته، ودور الشباب المسلم في بلاد الاغتراب وتعزيز العلاقات بينهم.
وقدم الشيخ عبدوني عدة محاضرات باللغة البرتغالية حول دور الأسرة المسلمة وواجبات أفرادها، ودور الأبناء تجاه الوالدين، وأهمية الأذكار في حياة المسلم، كما قدم جلسات حوارية مع المشاركين عن تربية الأولاد في الإسلام، وتأثيرها في المجتمع.
ولفت عبدوني إلى الأثر الطيب في نفوس العائلات المشاركة الذين طالبوا باستمرار عقد مثل هذه اللقاءات المفيدة والنافعة.
وفي ختام الملتقى نوه عبدوني إلى جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في مساندتها للأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، ودعمها لكثير من البرامج النوعية الهادفة التي تحافظ على هويتهم وتعزز من وعيهم ومعرفتهم بدينهم.