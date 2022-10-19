الندوة العالمية تعزز العلاقات بين أبناء الأقلية المسلمة في البرازيل

وقدم الشيخ عبدوني عدة محاضرات باللغة البرتغالية حول دور الأسرة المسلمة وواجبات أفرادها، ودور الأبناء تجاه الوالدين، وأهمية الأذكار في حياة المسلم، كما قدم جلسات حوارية مع المشاركين عن تربية الأولاد في الإسلام، وتأثيرها في المجتمع.