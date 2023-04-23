بفقرات متنوعة... محافظة الحريق تواصل احتفالها بعيد الفطر المبارك

كما تم تقديم بعض الفقرات المسرحية الفكاهية أمام الحاضرين وأبنائهم الصغار نالت استحسان الجميع، وفي ختام الفعاليات من مساء كل يوم يتم إطلاق الألعاب النارية بألوانها البهية من مقر الاحتفالات بالمطلّ لتزين سماء المحافظة؛ ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك.