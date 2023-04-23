بفقرات متنوعة... محافظة الحريق تواصل احتفالها بعيد الفطر المبارك

احتفلت محافظة الحريق بعيد الفطر المبارك تحت شعار "عيدنا فرحة"، وشملت الاحتفالات عدة فقرات وبرامج متنوعة؛ لإرضاء وإسعاد الحاضرين في يوم فرحة العيد.
جاء ذلك برعاية محافظ محافظة الحريق محمد بن ناصر الجرباء، وبحضور رئيس البلدية فهد الدميخي، وعدد من المسؤولين والأهالي.
ومن بين برنامج الحفل في يومه الأول أدّى محافظ الحريق ورؤساء الدوائر الحكومية والأهالي بالمحافظة العرضة السعودية؛ ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك، تلا ذلك تقديم الأوبريت الوطني بصوت المنشد عبدالله آل مخلص.
كما تم تقديم بعض الفقرات المسرحية الفكاهية أمام الحاضرين وأبنائهم الصغار نالت استحسان الجميع، وفي ختام الفعاليات من مساء كل يوم يتم إطلاق الألعاب النارية بألوانها البهية من مقر الاحتفالات بالمطلّ لتزين سماء المحافظة؛ ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك.
وقد تواصلت الفعاليات وبرامج الاحتفالات التي نظمتها بلدية المحافظة طيلة أيام العيد، وكان لرئيس البلدية المشرف العام على الاحتفالات والموظفين والمنظمين دور بارز في نجاحها، وتفاعل الحضور مع فقراتها المتنوعة.