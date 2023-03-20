أمين الطائف يُدشن مبادرة "السعادة المؤسسية" لخلق بيئة محفزة للموظف

دشن أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الاثنين، مبادرة "السعادة المؤسسية"، خلال احتفاء الأمانة بـ"يوم السعادة العالمي" والذي يوافق 20 مارس من كل عام.
يأتي ذلك سعيًا إلى إيجاد البيئة المحفزة والمناسبة للموظف حتى يكون سعيدًا، بما ينعكس على إنتاجيته في العمل، ومنحه ميزة تنافسية واستدامة في النجاح، كمفهوم حديث في علم الإدارة والتميز.
وجرى خلال الفعالية، توزيع الهدايا والتذكارات والعبارات التحفيزية التي تعزز الروح الإيجابية وترسخ قيم ومبادئ السعادة بين منسوبي الأمانة.
كما أرسل أمين الطائف لمنسوبي الأمانة، رسائل قصيرة "sms" تحمل مضامين إيجابية، وتؤكد دورهم في التنمية والتطوير، وبالتالي تعزيز السعادة في المجتمع، وتأكيد قيمة الابتسامة وتأثيرها على الفرد في بيئة العمل وخارجها.
يُذكر أن الأمانة حرصت على دعم مفهوم السعادة الوظيفية، والتركيز على أهميته في بيئة العمل الناجحة، وإيجاد علاقة تربط أهداف الفرد مع أهداف القطاع وتحقيق ذلك برفع مستوى الشغف، وتوفير التقدير الذي يرتقي بالأداء العام للأمانة ومنسوبيها.