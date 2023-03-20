أمين الطائف يُدشن مبادرة "السعادة المؤسسية" لخلق بيئة محفزة للموظف

يأتي ذلك سعيًا إلى إيجاد البيئة المحفزة والمناسبة للموظف حتى يكون سعيدًا، بما ينعكس على إنتاجيته في العمل، ومنحه ميزة تنافسية واستدامة في النجاح، كمفهوم حديث في علم الإدارة والتميز.