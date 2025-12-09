أمير منطقة جازان يرعى حفل "الداخلية" باليوم السعودي والعالمي للتطوع ويُكرّم المبادرات المتميزة

كما أكد مدير العمل التطوعي والشراكة المجتمعية بوزارة الداخلية الدكتور راجح بن حمد العجمي أن الملتقى يجسد قيمة العطاء الأصيلة في المجتمع السعودي، لافتًا إلى أن الوزارة رسخت نهجًا مؤسسيًا للعمل التطوعي وأسهمت من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الربحية في توسيع نطاق المبادرات التطوعية وتطوير مجالاتها الفنية واللوجستية والميدانية.