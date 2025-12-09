أمير منطقة جازان يرعى حفل "الداخلية" باليوم السعودي والعالمي للتطوع ويُكرّم المبادرات المتميزة

رعى صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور نائبه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم، حفل وزارة الداخلية بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري.
ودشّن سموه فور وصوله المعرض المصاحب بمشاركة إمارات المناطق وأكثر من 20 جهة حكومية مدنية وعسكرية، حيث تجوّل في أركانه التي تُبرز الجهود التطوعية الاحترافية وتقدّم الاستشارات والحلول المتخصصة للجهات والمجتمع.
بعد ذلك، انتقل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه إلى مقر الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، أعقبه عرض مرئي تناول رسالة التطوع وما يعكسه من قيم إسلامية ووطنية، إضافة إلى إبراز جهود إمارة جازان في دعم البرامج التطوعية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.
وألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز كلمة أوضح خلالها اهتمام القيادة الرشيدة – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله – بالعمل التطوعي، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية الملتقى في تنمية الفرص التطوعية وتمكين الشباب من الإسهام في خدمة الوطن.
واستعرض وكيل إمارة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي أبرز منجزات العمل التطوعي بالمنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى وصول الساعات التطوعية إلى 13 مليون ساعة، وتجاوز الفرص التطوعية 20 ألف فرصة حتى عام 2025، مؤكدًا تطلع الإمارة لزيادة الأرقام مستقبلًا.
كما أكد مدير العمل التطوعي والشراكة المجتمعية بوزارة الداخلية الدكتور راجح بن حمد العجمي أن الملتقى يجسد قيمة العطاء الأصيلة في المجتمع السعودي، لافتًا إلى أن الوزارة رسخت نهجًا مؤسسيًا للعمل التطوعي وأسهمت من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الربحية في توسيع نطاق المبادرات التطوعية وتطوير مجالاتها الفنية واللوجستية والميدانية.
وفي ختام الحفل، كُرّمت الجهات التابعة لوزارة الداخلية في مسارات مؤشرات العمل التطوعي للعام 2025، إضافة إلى تكريم المبادرات المتميزة ومسار الإعلام والاتصال المؤسسي لدعمها فعاليات التطوع، قبل أن تُلتقط الصور التذكارية مع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.