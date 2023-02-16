اختتام دوري كرة الهدف للمكفوفين للعام الدراسي 1444هـ

يذكر أن دوري كرة الهدف للمكفوفين، شهد إقامة منافسات بين عشرة فرق من مختلف المراحل التعليمية، فيما بلغ عدد المشاركين 40 طالبًا، والذي اختتم بفوز فريق ثانوية الخوارزمي بمكتب وسط جازان بالمركز الأول، وثانوية العز بمكتب المسارحة، والحرث بالمركز الثاني على مستوى المرحلة الثانوية.