اختتام دوري كرة الهدف للمكفوفين للعام الدراسي 1444هـ

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة التربية الخاصة، صباح اليوم الخميس؛ دوري كرة الهدف للمكفوفين للعام الدراسي 1444هـ، بمشاركة عشرة فرق طلابية من مختلف المراحل التعليمية على مدى ثلاثة أيام.
أقيمت البطولة بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي ونادي جازان لذوي الإعاقة، بالصالة الرياضية بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان، برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.
وشهد الختام مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للخدمات المساندة علي بن محمد عطيف.
وهنّأ المدير العام للتعليم ملهي بن حسن عقدي، الفرق الفائزة، منوهًا إلى قدرات أبنائه الطلاب المكفوفين وقدراتهم في التغلب على مختلف الصعاب.
وأشاد بأهمية إقامة مثل هذه المنافسات الهادفة؛ لبثّ روح التنافس الرياضي والمنافسة الشريفة بين الطلاب المكفوفين، وإبراز قدرات ذوي الإعاقة على الإبداع والتحدّي والمنافسة في مختلف النواحي تعليميًّا ورياضيًّا.
وتوّج "عقدي" أبناءه الطلاب المكفوفين من الفرق الفائزة بكأس الدوري والميداليات الذهبية والفضية، إضافة إلى تتويج الفائز بجائزة أفضل لاعب، وتتويج هداف الدوري.
كما سلم بعد ذلك شهادات شكر لحكام الدوري واللجان العاملة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع من شارك في إنجاح هذا الدوري، مؤكدًا أهمية تعريف المجتمع بإحدى رياضات ذوي الإعاقة من خلال إقامة مثل هذه البطولات.
يذكر أن دوري كرة الهدف للمكفوفين، شهد إقامة منافسات بين عشرة فرق من مختلف المراحل التعليمية، فيما بلغ عدد المشاركين 40 طالبًا، والذي اختتم بفوز فريق ثانوية الخوارزمي بمكتب وسط جازان بالمركز الأول، وثانوية العز بمكتب المسارحة، والحرث بالمركز الثاني على مستوى المرحلة الثانوية.
وفازت متوسطة معاذ بن جبل بمكتب وسط جازان بالمركز الأول، ومتوسطة الملك فهد بمكتب أبوعريش بالمركز الثاني على مستوى المرحلة المتوسّطة، وابتدائية صقر الجزيرة بمكتب المسارحة، والحرث بالمركز الأول، وابتدائية صلاح الدين الأيوبي بمكتب تعليم أبوعريش بالمركز الثاني على مستوى المرحلة الابتدائية.
كما شهد حفل اختتام الدوري، إقامة مباراة استعراضية بين فريق تعليم جازان من الطلاب والمعلمين المكفوفين، وفريق نادي جازان لذوي الإعاقة، والتي شهدت منافسة حماسية بين الفريقين.