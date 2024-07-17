"كفيف" تُطلق نادي" ثنيان" الصيفي للمكفوفين والمكفوفات بالرياض

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية "كفيف" بمنطقة الرياض أمس الثلاثاء النسخة الثالثة لناديها الصيفي الذي تنظمه هذا العام تحت مسمى نادي ثنيان الصيفي للمكفوفين نسبةً إلى الراعي الماسي له وقف الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان.
ويضم النادي ١٦ مستهدفاً تحتوي على عدة أنشطة رياضية منها كرة الهدف وبطولة الجودو وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى جانب التثقيف الصحي والنفسي، وعدد من المسابقات الترفيهية.
فيما يستمتع المكفوفون من مستفيدي الجمعية من الجنسين خلال هذه الفترة التي لا تتجاوز مدتها شهراً من إجازة الصيف بأجمل اللحظات مع أقرانهم في بيئة داعمة ومجهزة لتناسب احتياجاتهم كأشخاص فاقدين للبصر.