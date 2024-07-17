"كفيف" تُطلق نادي" ثنيان" الصيفي للمكفوفين والمكفوفات بالرياض

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية "كفيف" بمنطقة الرياض أمس الثلاثاء النسخة الثالثة لناديها الصيفي الذي تنظمه هذا العام تحت مسمى نادي ثنيان الصيفي للمكفوفين نسبةً إلى الراعي الماسي له وقف الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان.