"العاقل" متحدثًا رسميًا لـ"تعليم الليث"

أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف محمد بن أحمد العاقل مديرًا للإعلام والاتصال ومتحدثًا رسميًّا باسم الإدارة.
وثمّن "العاقل" ثقة مدير التعليم والمساعدين وقيادات الإدارة كافة، داعيًا الله عز وجل، التوفيق والنجاح في أداء مهامّه ومسؤولياته المقبلة، ومؤكدًا بذل المزيد من العمل لخدمة الدين والوطن والتعليم في المحافظة.
ويعد محمد العاقل، من الكفاءات القيادية في تعليم الليث؛ حيث بدأ عمله القيادي مديرًا لمدرسة هارون الرشيد بالليث، ثم انتقل للعمل الإشرافي في قسم الموهوبين.
ثم عمل مشرفًا للتدريب والابتعاث، فمشرفًا لوحدة تطوير المدارس، وبعدها مشرفًا للجودة وقياس الأداء. أوفِد بعدها لدراسة الدكتوراة في جامعة أم القرى، ليعود مشرفًا للإعلام والاتصال، ثم رئيسًا لقسم التعليم المستمر مطلع هذا العام الدراسي.