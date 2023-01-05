"العاقل" متحدثًا رسميًا لـ"تعليم الليث"

ثم عمل مشرفًا للتدريب والابتعاث، فمشرفًا لوحدة تطوير المدارس، وبعدها مشرفًا للجودة وقياس الأداء. أوفِد بعدها لدراسة الدكتوراة في جامعة أم القرى، ليعود مشرفًا للإعلام والاتصال، ثم رئيسًا لقسم التعليم المستمر مطلع هذا العام الدراسي.