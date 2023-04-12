"الزهراني" يطّلع على جهود إدارة المراعي وما تقدمه من أعمال بمحافظة الليث

نوّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بتوجيهات وحرص القيادة -أيّدها الله- في الحفاظ على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال رفع نسبة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر الهادفة لتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية تماشيًا مع رؤية 2030م.
جاء ذلك خلال استقباله مشرف إدارة المراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالرحمن الشلوي، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى المهابي
واطَّلع محافظ الليث خلال اللقاء على جهود إدارة المراعي وما تقدمه من أعمال بالمحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات والخُطط المستقبلية، والتي تستهدف إجراء مسوحات حقلية للحمولة الرعوية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وحصاد مياه الأمطار، بالتعاون مع عدد من الخبراء من الاتـحاد الدولي لصـون الطبيعة IUCN وشركة تيلاد.
وأكد "الزهراني" أهمية الجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي؛ بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي.