"الزهراني" يطّلع على جهود إدارة المراعي وما تقدمه من أعمال بمحافظة الليث

واطَّلع محافظ الليث خلال اللقاء على جهود إدارة المراعي وما تقدمه من أعمال بالمحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات والخُطط المستقبلية، والتي تستهدف إجراء مسوحات حقلية للحمولة الرعوية، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وحصاد مياه الأمطار، بالتعاون مع عدد من الخبراء من الاتـحاد الدولي لصـون الطبيعة IUCN وشركة تيلاد.