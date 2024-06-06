"عناية" تقدم خدماتها لأكثر من 16 ألف مستفيد خلال مايو

كشف الأمين العام لجمعية "عناية" الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، اليوم الخميس، أن الجمعية قدمت خدماتها الصحية، خلال شهر مايو الماضي، لـ 16,469 مستفيدًا، بقيمة اقتصادية تقدر بـ 16,392,201 ريال.
وأصدرت جمعية "عناية" الصحية تقريرها لشهر مايو 2024م؛ حافلاً بالإنجازات، في إطار الحوكمة والشفافية التي تنتهجها الجمعية لإدارة التواصل وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
وأضاف "المطيري": تمكنت "عناية"، خلال مايو، من علاج 1,557 مستفيدًا، بقيمة فعلية 7,140,072 ريالاً، وأخرى اقتصادية 9,996,101 ريال.
فيما بلغت الحسومات التي حصلت عليها من شركاء النجاح 29% أسهمت في علاج المرضى المستهدفين بالعلاج في مايو.
وبين، أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمجمع عيادات "عناية" الطبي بلغ أكثر من 3,578 مستفيدًا، بقيمة اقتصادية 762,300 ريال.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من الإمداد الطبي بلغ 377 مستفيدًا، بقيمة اقتصادية تقدر بأكثر من 188,080 ريالاً.
وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية نفذت أيضًا من خلال إدارة الوقاية، سبعة برامج وقائية، استفاد منها 2721 مستفيدًا، بلغت قيمتها الاقتصادية 54,420 ريالاً.
وكذلك بلغ عدد المشاهدين للتوعية الإلكترونية على "السوشيال ميديا" 7,642 مشاهدًا.
كما قدمت إدارة التطوع 43 فرصة تطوعية استثمرها 296 متطوعًا أسهموا في تقديم برامج توعوية ووقائية لـ 780 مستفيدًا، بلغت قيمتها الاقتصادية 933,219 ريالاً.
وأوضح "المطيري"، أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه شركاء "عناية" من الجهات الحكومية والأهلية للجمعية.
كما قدم شكره وامتنانه لكل من يتعاون مع "عناية"، ويدعمها لتحقيق رسالتها الصحية في المجتمع.