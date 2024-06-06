"عناية" تقدم خدماتها لأكثر من 16 ألف مستفيد خلال مايو

كشف الأمين العام لجمعية "عناية" الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، اليوم الخميس، أن الجمعية قدمت خدماتها الصحية، خلال شهر مايو الماضي، لـ 16,469 مستفيدًا، بقيمة اقتصادية تقدر بـ 16,392,201 ريال.