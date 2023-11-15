"تعليم سراة عبيدة" تحتفي باليوم الدولي للتسامح

نفذت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة عددًا من الفعاليات والبرامج؛ بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك في مقر الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة والمدارس بجميع مراحلها الدراسية.
وتستهدف هذه الفعاليات والبرامج نحو 20 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لمنسوبي الميدان التعليمي والمجتمع المحلي.
ورعى مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي، على مسرح الإدارة ملتقى نظمته وحدة التوعية الفكرية تضمن عددًا من الفقرات، بحضور مساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وتحدث "العلكمي" في كلمة له بهذه المناسبة عن أهمية هذا الاحتفاء، وأنه يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش وإبراز وسطية منهج المملكة المعتدل، والذي يأتي انطلاقًا من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
وتضمنت فقرات هذا الملتقى محاضرةً بعنوان "دور المملكة العربية السعودية في تعزيز التسامح والتعايش" قدمتها أ. حنان سليمان الزنبقي عضو وحدة التوعية الفكرية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة.
يُذكر أن اليوم الدولي للتسامح يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام، واحتفاء الإدارة بدأ من يوم الأحد ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس.