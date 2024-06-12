"مكتب بيئة ضرما" يكثّف جولاته الرقابية على المسالخ وسوق الماشية

وأعلن مديرُ مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرما الدكتور فهد بن عايض بن محيا، تكليفَ عدد من الموظفين المختصين، بينهم طبيب بيطري؛ للتأكد من سلامة الأضاحي قبل الذبح والمعروضة في الأماكن المحددة لها.