"مكتب بيئة ضرما" يكثّف جولاته الرقابية على المسالخ وسوق الماشية

كثّف مكتب البيئة والمياه والزراعة بضرماء، جهوده الرقابية على المسالخ وسوق بيع الماشية بالمحافظة.
جاء ذلك من خلال تنفيذ الخطة التنظيمية والتشغيلية لمتابعة سير العمل لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.
وأعلن مديرُ مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرما الدكتور فهد بن عايض بن محيا، تكليفَ عدد من الموظفين المختصين، بينهم طبيب بيطري؛ للتأكد من سلامة الأضاحي قبل الذبح والمعروضة في الأماكن المحددة لها.
وأكّد التنسيق مسبقًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة "المحافظة، البلدية، المرور، والدوريات الأمنية"؛ لتنظيم حركة دخول المركبات والخروج من المسلخ وسوق الماشية.
ولفت مدير مكتب بيئة ضرما إلى طرح فرص تطوعية للمشاركة في تنظيم الزوار للمسلخ وسوق الماشية.