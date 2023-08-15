"المطيري": تحسين الواجهة وزي الموظفين ولوحة الإعلانات من مقومات نجاح المشروع التجاري

وقالت إن التسويق يرتكز على عدة أعمدة إجرائية، أبرزها: تحديد حاجات ورغبات المستهلك، وتصميم المنتجات والخدمات التي تشبع تلك الحاجة، واستخدام أساليب الترويج المختلفة لتوصيل منافع المنتج، وتحقيق الربح من خلال إشباع احتياجات العميل عبر الأجل الطويل، مضيفة أن من أهم المستحدثات التي دخلت على علم التسويق أخيرًا، من أجل تحقيق النجاح هي الاهتمام الأكبر بالعنصر المادي الخاص بالواجهة الأمامية الأولى لعملية الالتقاء بالمستهلك، وتتمثل بواجهة المتجر والزي الذي يرتديه الموظف، بالإضافة إلى لوحة الدعاية والإعلان الخاصة بالمحل.