"المطيري": تحسين الواجهة وزي الموظفين ولوحة الإعلانات من مقومات نجاح المشروع التجاري

تناولت ورشة "التسويق الحديث" التي أُقيمت في مقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، أول من أمس، أهمية تحسين وتجويد واجهة المتجر، والزي الذي يرتديه الموظفون، ولوحة الإعلانات، بوصفها جميعها من مقومات نجاح المشروع التجاري، وأحد أهم عناصر التسويق، واستدامة العلاقة مع العميل والمستهلك.
وأشارت المدربة نورة المطيري، مقدمة الورشة، إلى أن علم التسويق يعرف بأنه مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تؤدي إلى توافر السلع والخدمات، بحيث يمكن إشباع احتياجات ورغبات المستهلكين الزمنية والمكانية والحيازية، بأسعار مناسبة وبجودة عالية وبأسلوب ترويجي مؤثر وفعّال.
وقالت إن التسويق يرتكز على عدة أعمدة إجرائية، أبرزها: تحديد حاجات ورغبات المستهلك، وتصميم المنتجات والخدمات التي تشبع تلك الحاجة، واستخدام أساليب الترويج المختلفة لتوصيل منافع المنتج، وتحقيق الربح من خلال إشباع احتياجات العميل عبر الأجل الطويل، مضيفة أن من أهم المستحدثات التي دخلت على علم التسويق أخيرًا، من أجل تحقيق النجاح هي الاهتمام الأكبر بالعنصر المادي الخاص بالواجهة الأمامية الأولى لعملية الالتقاء بالمستهلك، وتتمثل بواجهة المتجر والزي الذي يرتديه الموظف، بالإضافة إلى لوحة الدعاية والإعلان الخاصة بالمحل.
من جهة أخرى، أُقيمت أمس، الدورة التدريبية "المحاسبة لغير المحاسبين" وقدم فيها الدكتور السماني عطا المنان عبد الرحيم، المفاهيم العامة لعلم المحاسبة، والمبادئ التي يلزم تعلمها وفهمها؛ من أجل بداية ودخول صحيح وآمن في عالم المحاسبة المالية للقطاع التجاري.
وأكد سعود أبا الخيل، مدير إدارة التدريب في غرفة القصيم بدوره، أن الدورات والورش المقامة حاليًا عن بعد وبالمجان، تأتي ضمن برنامج "صيف غرفة القصيم: تدريب وإلهام" وفيه يتم استهداف قطاع الأعمال، والعمل على تغذية القدرات والمقومات اللازمة لكل مهتم وناشط في هذا المجال، لتحقيق أعلى المكاسب الإدارية والمالية للمشروعات والتجارب التجارية.